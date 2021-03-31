الأهلي يصل السودان وسط استقبال جماهيري وحضور السفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وصلت بعثة النادي الأهلي للعاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادا لملاقاة المريخ السوداني.

ويستعد الأهلي لملاقاة المريخ عصر يوم 3 إبريل في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحرص حسام عيسى السفير المصري بالسودان على استقبال بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، في مطار الخرطوم، كما تواجد علي أبشر، نائب رئيس نادي المريخ.

دوري أبطال إفريقيا| جماهير الأهلي في السودان تستقبل بعثة الفريق

وتواجدت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي وأبناء الجالية المصرية في السودان بمحيط المطار وحرصوا على استقبال البعثة، وهتفوا للجهاز الفني واللاعبين، متمنين للفريق التوفيق في المباراة.

وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المريخ المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.