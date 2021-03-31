الأهلي يصل السودان وسط استقبال جماهيري وحضور السفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
وصلت بعثة النادي الأهلي للعاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادا لملاقاة المريخ السوداني.
ويستعد الأهلي لملاقاة المريخ عصر يوم 3 إبريل في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وحرص حسام عيسى السفير المصري بالسودان على استقبال بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، في مطار الخرطوم، كما تواجد علي أبشر، نائب رئيس نادي المريخ.
دوري أبطال إفريقيا| جماهير الأهلي في السودان تستقبل بعثة الفريق
وتواجدت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي وأبناء الجالية المصرية في السودان بمحيط المطار وحرصوا على استقبال البعثة، وهتفوا للجهاز الفني واللاعبين، متمنين للفريق التوفيق في المباراة.
وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المريخ المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.