جوارديولا: أجويرو لا يمكن تعويضه.. إنه أسطورة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

شدد الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على أن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أسطورة و "لا يمكن تعويضه" ، مشيرا إلى أنه "ساهم في وضع النادي في مستوى أعلى".

ويستعد أجويرو لإنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي، حيث يغادر ملعب (الاتحاد) بنهاية الموسم الحالي.

ينتهي عقد أجويرو /32 عاما/، الهداف التاريخي لسيتي، هذا الصيف، فيما أثنى جوارديولا على مسيرة المهاجم المخضرم، الذي توج مع الفريق بأربعة ألقاب في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعتقد جوارديولا أن أجويرو كان أحد اللاعبين الذين أسسوا النادي كأحد القوى الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ودعمه لتسجيل بعض الأهداف المهمة فيما تبقى من الموسم الحالي، حيث يحلم سيتي بالتتويج خلاله بالرباعية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات جوارديولا لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، حيث قال "لا يمكن تعويض سيرخيو. ليس من السهل أن ترى لاعبا بمقدوره تسجيل أكثر من 250 هدفا في 360 مباراة مع الفريق، بالإضافة إلى عدد الألقاب التي توج بها معنا".

وأضاف جوارديولا "لذلك فهو أسطورة، إنه أفضل مهاجم عرفه هذا النادي على الإطلاق لهذا القرن على مر السنين، ولكن لا يمكن تعويضه في النفوس، في القلوب، في أذهان جماهيرنا، ومحبينا، واللاعبين الذين لعبوا إلى جانبه. وجميع المدربين الذين عملوا معه".

وأكد مدرب سيتي "كنا محظوظين للغاية واللاعبون الذين جاءوا من بعده - أنا كمدير فني على سبيل المثال. لقد استلمنا النادي وكان أجويرو أحد أولئك اللاعبين الذين ساهموا في تقدم هذا النادي خطوة للأمام مثل جو هارت، بابلو زاباليتا، فينسينت كومباني، ديفيد سيلفا".

وواصل جوارديولا حديثه عن أجويرو قائلا "لقد ساعدنا في جعل النادي كأحد الفرق الكبرى في كرة القدم الإنجليزية. عندما جاء إلى هنا كان النادي في مستوى واحد، وساهم في وضع النادي في مستوى أعلى. ولهذا السبب لا يزال كل الناس هنا، وبالطبع سيكون الجمهور ممتنا دائما".

وتابع "بدون هؤلاء اللاعبين، لم يكن بمقدورنا تحقيق ما قمنا به في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، هذا أمر مؤكد".

واختتم جوارديولا قائلا "أعتقد أنه لا يزال لديه أهداف مثيرة ليسجلها هذا الموسم".