بعد رحيله عن ألمانيا.. ريال مدريد يُفكر في التعاقد مع لوف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يفكر في تعيين يوأخيم لوف، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني لكرة القدم، مديرا فنيا لفريق كرة القدم بعد اعلانه عن تخليه عن تدريب المانشافت في الصيف المقبل.

وكتبت صحيفة "ايه إس" الإسبانية الرياضية المطلعة استنادا إلى مصادر في النادي، اليوم الأربعاء أن لوف يتصدر قائمة رغبات رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضافت الصحيفة أن من غير المستبعد ألا يمدد زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي عقده المستمر حتى حزيران/يونيو 2022 أو أن يرحل بشكل مبكر في صيف 2021.

كان لوف أعلن قبل بدء التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم في الأسبوع الماضي أنه لن يشغل نفسه بمسألة مستقبله المهني حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية، مشيرا إلى أنه لا يريد سماع شيء من مدير أعماله.

ولا يفكر لوف بعد في التقاعد لكنه كان قد أعلن اعتزامه أخذ قسط من الراحة بعد 15 عاما قضاها في تدريب المنتخب الألماني.

وحسب الصحيفة، فإنه يُعْتَقَد أن راؤول جونزاليس فقط هو المنافس الحالي على منصب المدير الفني لريال مدريد، ويتولى راؤول حاليا تدريب الفريق الثاني في ريال مدريد (ريال مدريد كاستيا) الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة من أجل الصعود.

يذكر أن راؤول هو "رجل المنزل" إذ أنه خاض كلاعب مع ريال مدريد 731 مباراة تنافسية أحرز خلالها 323 هدفا ليأتي في المرتبة الثانية في قائمة هدافي النادي الملكي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (438 هدفا)