أرمينيا تحقق فوزا مثيرا على رومانيا وتتصدر مجموعتها بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

واصل منتخب أرمينيا انطلاقته المثالية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه منتخب رومانيا اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة للتصفيات.

وارتفع رصيد المنتخب الأرميني، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة، إلى تسع نقاط، ليتربع على الصدارة محققا العلامة الكاملة حتى الآن، حيث يتفوق بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه المنتخب الألماني، الذي يستضيف منتخب مقدونيا الشمالية في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب رومانيا، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة، عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

جاء الشوط الأول باهتا، حيث اتسم بالهدوء وخلت خلال الفرصة الحقيقية للتهديف على عكس الشوط الثاني، الذي جاء مثيرا وظلت نتيجة اللقاء معلقة حتى اللحظة الأخيرة.

وبادر منتخب أرمينيا بالتسجيل عبر لاعبه إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 56، لكن منتخب رومانيا رد بهدفين حملا توقيع الكسندرو سيكالداو في الدقيقتين 62 و72.

واضطر منتخب رومانيا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جورجي بوشكاش في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل منتخب أرمينيا النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز فارازدات هارويان هدف التعادل في الدقيقة 82 من تسلل واضح لم يحتسبه حكم اللقاء في ظل غياب تقنية الفيديو في اللقاء، قبل أن يسجل تيجران بارسيجيان هدف الفوز الثمين في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.