سام مرسي: صلاح رفع شأن اللاعب المصري.. وزملائي انبهروا بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سام مرسي لاعب ميدلزبره ومنتخب مصر، بأن محمد صلاح استطاع أن يرفع من شأن اللاعب المصري في أوروبا، وأكد على أن زملائه في الفريق اعجبهم مستوى الأهلي أمام بايرن ميونيخ.

وقال سام مرسي في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "ليس لدي عروض من بريميرليج، لكن هدفنا في الوقت الحالي الوصول إلى الأدوار الاقصائية المؤهلة لبريميرليج الصعود من جديد إلى البطولة في المستقبل".

وتابع :"أتابع الكرة المصرية بشكل مستمر، هناك الكثير من اللاعبين يؤدون بشكل جيد، وأفتقد زملائي السابقين".

أما عن رأيه في المصريين بالدوري الانجليزي: "أتابع اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي، محمد صلاح، تريزيجيه، والمحمدي، كلهم يؤدن بشكل جيد، وأعتقد أن محمد صلاح غير شكل الكرة الأفريقية، لقد أصبح من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي".

وعلق على مستوى اللاعب المصري بشكل عام، قائلًا :"اللاعبون المصريون يؤدون بشكل جيد في أوروبا، عندما يرى الناس اللاعبين المصريين فانهم يتحدثون عن جودتهم والقدرات الفنية، والأداء التنافسي، وأعتقد أن صلاح لعب دورًا كبيرًا بالتأكيد في ارتفاع شأن اللاعب المصري عالميًا".

وفيما يتعلق بمستوى الكرة المحلية، قال :"العديد من زملائي شاهدوا مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ وانبهروا جدًا بالأداء، مستوى اللاعب المصري في ارتفاع مستمر".