"رفع المعدل البدني".. ماذا تغير في الزمالك منذ لقاء الترجي قبل التوقف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لم يخض فريق الزمالك منذ الهزيمة أمام الترجي التونسي في 16 مارس الماضي أي مباراة رسمية كانت أو ودية خلال فترة التوقف التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام كينيا وجزر القمر.

ولكن شهد فريق الزمالك عدة تغييرات عما كان عليه عند خوض مباراة الترجي التونسي في قيادة أولى للمدير الفني الفرنسي السابق له، باتريس كارتيرون.

انضمام عضو جديد للزمالك

وانضم نطلع الأسبوع الجاري أحمد عبد المقصود للجهاز الفني لفريق الكرة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب قيادة فريق الصقور السعودي لدوري الدرجة الثانية لأول مرة.

عودة فتوح وإصابة جمعة

وعاد أحمد أبو الفتوح لقائمة الزمالك مرة أخرى عقب انتهاء عقوبة الطرد التي تعرض لها في مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس؛ إذ تتوقف مشاركته على قرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.

وفي سياق آخر، قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالزمالك، إن اللاعب عبدالله جمعة يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف؛ للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

تحسن المعدلات البدنية بنسبة 10%

وركز المدير الفني الفرنسي للزمالك، باتريس كارتيرون، خلال تدريباته بالفترة الماضية على الجانب البدني واللياقي للاعبين.

وأشار كارتيرون، خلال تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للزمالك، إنه أخضع اللاعبين خلال الفترة الماضية لقياسات بدنية؛ إذ تحسنت المعدلات البدنية بنسبة 10% خلال فترة التوقف.

تقسيمة بدلاً من ودية

تراجع كارتيرون خلال فترة التوقف عن إقامة مباراة ودية مع فريق الشباب بناديه واكتفى بتقسيمة بين اللاعبين.

وتعادل خلال التقسيمة الفريق صاحب القميص الأسود الذي قاده فنيًا أحمد عبد المقصود "صودا"، مع الفريق صاحب القميص البديل الذي قاده أسامة نبيه بثلاثية لكل فريق.

ويستعد الزمالك للحلول ضيفاً على نظيره مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.