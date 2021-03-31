الميركاتو الصيفي 2021 | يوفنتوس يخطط لخطف طريد ميلان وخليفة مودريتش

زعمت تقرير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس مصمم على التعاقد مع متوسط ميدان ساسولو، مانويل لوكاتيلي، في الميركاتو الصيفي 2021 (المقبل).

وانضم لوكاتيلي إلى صفوف ساسولو من ميلان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في صيف 2018، ثم انتقال بشكل كامل في يوليو 2019.

ويقدم لوكاتيلي (23 عامًا) أداء لافت مع ساسولو، ليحجز مقعدًا في كتيبة المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبرتو مانشيني، وقد نجح بالفعل في تسجيل هدفه الأول مع الأتزوري ضد بلغاريا، يوم الأحد الماضي، في تصفيات كأس العالم 2022.

وخاض لوكاتيلي 25 مباراة مع ساسولو في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2020/21؛ أحرز خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن البيانكونيري وضع لوكاتيلي ضمن أولويات صفقات يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويسعى لحسم الصفقة مبكرًا، قبل تهافت العروض من خارج الدوري الايطالي.

وترددت أخبار بإعجاب المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان بإمكانات الشاب الإيطالي، وزعمت هذه التقارير أن المدرب الفرنسي يرغب في ضمه للوس بلانكوس، لخلافة الكرواتي لوكا مودريتش.