الميركاتو الصيفي 2021 | ميلان ينقلب على دوناروما ووكيله رايولا!

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نادي إيه سي ميلان الإيطالي اتخذت إجراءً حاسمًا تجاه حارس مرمى الفريق، جيانلويجي دوناروما.
وينتهي عقد دوناروما (22 عامًا) مع ميلان في الصيف القادم، ولم يتفق الطرفان حتى الآن على أحد بنود العقد الجديد.
وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن ميلان قرر إيقاف مفاوضات التجديد مع دوناروما، بعد رفض الحارس عرضين من النادي حتى الآن.
ويحصل الحارس الإيطالي حاليًا على راتب سنوي يبلغ قدره 6 ملايين يورو.
وأفاد تقرير الموقع الإيطالي، أن العرض الأول الذي قدمه ميلان؛ كان بمرتب سنوي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة قدرها مليون يورو مرتبطة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وبعد رفض الأول، رفعت إدارة ميلان عرضها الثاني إلى 7 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة مليون يورو. لكن دوناروما ووكيل أعماله مينو رايولا رفضا العرضين.
ووفقًا للتقرير، فإن رايولا طلب راتبًا سنويًا يبلغ 12 مليون يورو، من أجل الموافقة على تجديد عقد موكله.
وأمام هذا التعنت من جانب دوناروما ووكيل أعماله، ستبدأ إدارة الروسونيري في البحث عن حارس جديد خلال الميركاتو الصيفي 2021.
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