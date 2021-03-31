الميركاتو الصيفي 2021 | اقتصاد برشلونة المتعثر يحرم كومان من صفقة قوية!

رغم أن برشلونة يركز جهوده في الميركاتو الصيفي 2021، على تدعيم الفريق برأس حربة من طراز رفيع، إلا أن هذا لم يمنع المدير الفني للبارسا، رونالد كومان من مطالبة رئيس النادي، خوان لابورتا بالتعاقد مع ظهير أيسر ينافس جوردي ألبا على مركزه.

ويمتلك برشلونة حاليًا في قائمته بجانب ألبا في مركز الظهير الأيسر، جونيور فيربو، إلا أنه فشل في تقديم نفسه، وتعكف إدارة البلوجرانا حاليًا على التخلص منه لعدم إثبات نفسه حتى الآن.

وبحسب صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن الخيار الأول في قائمة التعاقدات لهذا المركز، هو قائد فالنسيا، خوسيه لويس جايا، والذي يعد أحد أفضل الأظهرة في الجبهة اليسرى في الدوري الاسباني.

من جانبها تحاول إدارة نادي فالنسيا حاليًا الإبقاء على قائد الفريق، الذي لا يبدو وأنه سيمانع الانضمام إلى برشلونة إذا أتيحت الفرصة، خصوصًا وأن الأجواء حاليًا في النادي ليست على ما يرام، وابتعاد الخفافيش عن المنافسة على المراكز الأوروبية، مع انهيار إداري بقيادة المالك السنغافوري “بيتر ليم”.

وبحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فإن فالنسيا سيطلب الحصول على 15 مليون يورو فقط من أجل الاستغناء عن خدمات جايا، لكن رئيس برشلونة خوان لابورتا يرى أن هناك استغلاء في قيمة الصفقة، رغم أن عقد صاحب الـ25 عامًا مع الخفافيش يمتد حتى صيف 2023!

وبالنسبة لإدارة برشلونة، فهذا المبلغ يبدو كبيرًا بعض الشيء، ما جعلها تنظر في خيارات أخرى أقل تكلفة أو شبه مجانية، والحديث هنا عن ثنائي من أبناء أكاديمية “لا ماسيا” هما أليخاندرو بالدي، وخوان ميراندا.

أليخاندرو بالدي (17 عامًا) يلعب مع رديف البارسا ويقدم مردود مبشر للغاية، أما خوان ميراندا (21 عامًا) فتمت إعارته في الميركاتو الصيفي الماضي إلى ريال بيتيس وخاض معهم هذا الموسم 18 مباراة.

وكانت إدارة النادي الكتالوني قد تحدثت مع وكيل أعمال ميراندا، وأخبرته أن جودة موكله لا تقبل الشك، وأنه بمجرد رحيل جونيور فيربو، ستفتح أبواب الفريق الأول في وجه صاحب الـ21 عامًا، الذي يمتد عقده مع البلوجرانا حتى صيف 2023.

يعد دعم مركز الظهير الأيسر في البلوجرانا أمرًا هامًا للغاية، فرغم أن جوردي ألبا لا يزال قادرًا على العطاء، إلا أن النجم الإسباني يبلغ من العمر 32 عامًا الآن، وهو ما يفرض على النادي الكتالوني إيجاد خليفته.