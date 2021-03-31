بث مباشر | مشاهدة ايطاليا وليتوانيا

مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب ليتوانيا في أهم مباريات اليوم الأربعاء 31-3-2021، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

حقق منتخب ايطاليا الفوز في الجولة الأولى والثانية، على منتخب إيرلندا الشمالية، ومنتخب بلغاريا على الترتيب، ولن يتنازل اليوم عن تحقيق انتصاره الثالث لقطع نصف الطريق نحو العودة إلى منافسات كأس العالم التي غاب عنها في النسخة الأخيرة.

ويتصدر المنتخب الايطالي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الثاني منتخب سويسرا، بينما لم تحصد منتخبات “ليتوانيا، إيرلندا الشمالية، وبلغاريا” أي نقطة حتى الآن.

وخاض منتخب ليتوانيا مباراة واحدة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، خسرها أمام منتخب سويسرا في الجولة الأولى، ويتطلع اليوم لحصد نقطة واحدة على أقل تقدير.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب ليتوانيا على قناة بي إن سبورتس إكسترا 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة راي 1 الإيطالية.

ويدير مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب ليتوانيا، الحكم البولندي “بافيل راكزوفسكي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

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