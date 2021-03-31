شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني مستاء من تأخر عودة على معلول من تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي إستياءه من قرار التونسي علي معلول الظهير الايسر بتأخير موعد عودته للإنتظام في التدريبات والإشراف على علاجه بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية منذ مشاركته القليلة أمام بايرن ميونخ الألماني.

واكد موسيماني ان اللاعب كان يجب عليه التواجد مع الفريق حتى يتمكن الجهاز الفني من متابعة حالته الطبية .

كان معلول قد أخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتأخر موعد وصوله الذى كان مقررا له يوم 31 مارس الى يوم 3 ابريل المقبل وهو ما أثار غضب المدير الفني .