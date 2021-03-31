شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتمسك بالمشاركة الأساسية مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي بالمشاركة الاساسية في المباريات المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية ،وطالب اللاعب من الجهاز الفني ضرورة منحه الفرصة كاملة بعدما نجح في تجربته مع المنتخب الوطني لكرة القدم عندما سجل أحد الاهداف الأربعة في مرمى جزر القمر في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا والتي انتهت لصالح المنتخب الوطني برباعية نظيفة .

وشدد «شريف» على ان عدم انتظام مشاركته في المباريات المقبلة سيؤدي لفقدان فرصته مع المنتخب الوطني .

وحقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على نظيره جزر القمر، برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكاميرون.

وافتتح تسجيل أهداف مصر في الشوط الأول عند الدقيقة 15 بصاروخية عالمية من قدم محمد النني عقب استلامه الكرة من خارج مربع العمليات وسددها لاعب الأرسنال بقوة في سقف مرمى جزر القمر. وبعد دقتقين من هدف النني. وسجل محمد شرف هدفا في شباك جزر القمر بعدما استلم تمريرة حريرية من محمد مجدي أفشة.

سجل محمد صلاح هدف مصر الثالث في شباك جزر القمر عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول المقام بينهما حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن المنافسات الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات في الكاميرون. وجاء هدف صلاح بعد الكرة العرضية الحريرية الذي استلمها من تريزيجيه من الجانب الأيسر ليسددها محمد صلاح في شباك جزر القمر مباشرة. وسجل محمد صلاح الهدف الرابع عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول الذي شهد مهرجان أهداف

شهدت الدقيقة الثانية من عمر مباراة مصر وجزر القمر، خطورة أولى شكلها محمد صلاح داخل مربع عمليات المنتخب الضيف، بعدما حصل على الكرة وراوغ عدد من مدافعي جزر القمر، ولكن في النهاية الكثرة تغلب الشجاعة، ونجع لاعبي جزر القمر من قطع الكرة من أقدام صلاح وإبعادها خارح منطقة العمليات. وبدأ اللقاء بدقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي أفجع مصر الجمعة الماضية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وحاول منتخب جزر القمر الوصول إلى مرمى محمد الشناوي عن طريق الكرات الطولية المنفذة خلف مدافعي المنتخب بقيادة علي جبر ومحمو حمدي الونش، ولكن يقظة المدافعين ولاعبي الوسط منعت أي تشكيل أي خطورة حقيقة على مرمى الشناوي حتى الدقيقة العاشرة.

الشوط الثاني

هدأ اللقاء نسبياً عما كان عليه في الشوط الأول خاصة بعد شعر لاعبو المنتخب الوطني بتسيدهم مجريات المباراة وتسجيلهم 4 أهداف نظيفة في الشوط الأول بأقدام النني ومحمد شريف، ومحمد صلاح هدفين متتالين.

وحاول لاعبي جزر القمر تقليص الفارق في شباك محمود جنش الذي شارك بديلا من محمد الشناوي الحارس الأساسي للمنتخب عقب إطمئنان حسام البدري على نتيجة اللقاء وتصدره المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن جزر القمر الذي تأهل للنهائيات برفقة المنتخب الوطني.

وعند الدقيقة 73 ، حمل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، شارة القيادة للفراعنة لأول مرة في تاريخه الكروي عقب خروج عمرو السولية قائد المنتخب خلال الشوط الثاني والأقدم من محمد صلاح ونزول طارق حامد لاعب الوسط، ليقوم السولية بإعطاء شارة القيادة إلى النجم العالمي محمد صلاح. وشارك مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة بدلا من محمد مجدي أفشة عند الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.

وحرص حسام البدري على إشراك عدد من النجوم الغائبة عن المنتخب الفترة الماضية والذي انضمت خلال الفترة الحالية، وكان من بينهم مصطفى فتحي، ومحمد فاروق لاعب بيراميدز.