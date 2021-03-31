شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يكلف وكيله بالبحث عن عرض خليجي .. وزيزو يريد الرحيل إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي وكيله احمد يحيى بالبحث له عن عرض خارجي خلال الفترة المقبلة من اجل الإنتقال إليه بعدما تأكد اللاعب ان توتر العلاقة مع الجهاز الفني بقيادة موسيماني لن تنصلح ،وذلك رغم قرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالعفو عن اللاعب خلال الساعات الماضية .

وكان اللاعب قد تعرض لعقوبة التجميد بسبب ازمته مع موسيماني التي دفعت مدير الكرة لتغريمه 200 الف جنيه وايقافه عن المباريات .

وعلمت «المصري اليوم» أن أحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بنادي الزمالك طلب من اللاعبين الدوليين بالنادي الأهلي التوسط له لإتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل .

ورحب اللاعب بإرتداء الفانلة الحمراء في ظل رفض مسئوولي القلعة البيضاء إنهاء أزمة تمديد عقده مع الفريق بسبب الخلاف على الأمور المالية وعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة .