شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة : طبقنا القانون .. ولو كانت المباراة في ملعب الأهلي لتعرض لنفس العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد عبد المطلب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السلة الاتهامات التي طالت مجلس إدارة اتحاد السلة بمحاباة الأهلي في ازمة مباراة الزمالك التي تم الغاؤها.

وقررت لجنة المسابقات بإتحاد كرة السلة اعتبار الزمالك مهزوم من الأهلي بسبب عدم الالتزام بإقامة المباراة المقررة علي ملعبه امام الأهلي بدون جمهور ورفض كل محاولات اخلاء الملعب من الجماهير رغم اعتراض مسؤولي النادي الأهلي.

وعاقبت لجنة المسابقات نادي الزمالك بتغريمه 30 الف جنيه ونقل مباراة له خارج ملعبه بخلاف اعتباره مهزوم اعتبارياً من الأهلي في تلك المباراة.

وقال محمد عبد المطلب، ان مجلس إدارة اتحاد كرة السلة طبق القانون دون النظر الي الألوان كما يزعم البعض مشدداً علي انه لو كانت تلك المباراة بنفس الظروف دخل الصالة المغطاة للنادي الأهلي لتم اعتبار الأهلي مهزوماً.

وشدد عبد المطلب، علي ان مجلس إدارة اتحاد كرة السلة خاطب جميع الأندية رسمياً وابلغهم بإقامة المباريات بدون جمهور وحذرهم بتوقيع عقوبات عليهم في حالة مخالفة القرارات الأخيرة.