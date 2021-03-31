شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الدوري المصري أقوى دوري في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مستوى الفرق في الدوري المصري تحسن كثيراً في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة .

وأضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في أفريقيا .

كما أشار كارتيرون إلى أن الزمالك مطالب بالفوز في مبارياته المقبلة بالدوري وعدم التفريط في أي نقاط والمشوار لا يزال طويلا، خاصة أن المنافس له مباريات مؤجلة .

وشدد المدير الفني الفرنسي فى تصريحاته بأنه حرص على تجهيز اللاعبين في الفترة الحالية لمباريات أبريل بسبب ضغط المباريات .

وأضاف أنه شعر بحالة من التكاتف والتركيز الشديد بين اللاعبين، لتحقيق الفوز، والحفاظ على فرص النادي في مواصلة مشواره الأفريقي .

وأوضح أنه شدد على ثقته الكاملة للاعبين في إمكانياتهم الفنية والبدنية من أجل تحقيق الفوز، مضيفا أن الفريق يحتاج إلى التركيز والجدية خلال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب .

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .