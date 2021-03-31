شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهدد بتغليظ العقوبات علي المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان بفرض عقوبات مغلظة علي من يخالف قرار منع الظهور في وسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة دون الحصول علي اذن من الجهاز الفني للفريق.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق منع لاعبي الفريق من الادلاء باي تصريحات اعلامية او الظهور في وسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة دون الحصول علي اذن من الجهاز الفني.

ويهدف ايهاب جلال لفرض المزيد من الانضباط علي اللاعبين خلال الفترة المقبلة من اجل استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة.

ويسعي الاسماعيلي لتحقيق الفوز علي سيراميكا وحصد نقاط المباراة الثلاث والتقدم خطوة في جدول مسابقة الدوري بعدما تراجع ترتيب الفريق في جدول المسابقة طوال الفترة المنقضية.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في ترتيب جدول المسابقة برصيد 11 نقطة وهو الوضع الذي ادي الي حالة من الأحتقان داخل ارجاء النادي الاسماعيلي بسبب عدم تناسب الوضع الذي عليه الفريق مع اسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.