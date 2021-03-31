شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يؤكد جاهزية كاسينجو للمشاركة امام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب، مشاركة المهاجم الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو وذلك بعد عودته من معسكر منتخب الكونغو الديمقراطية الذي استمر لنحو أسبوع ، والذي شارك كاسينجو خلاله في مباراتي منتخب بلاده بتصيفيات بطولة الأمم الأفريقية أمام كل الجابون وانتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة ، وجامبيا وانتهت بفوز المنتخب الكونغولي بهدف أحرزه كاسينجو من ركلة جزاء.

وحرص علي ماهر المدير الفني للفريق على الاجتماع باللاعب للاطمئنان منه على حالته البدنية والفنية وكذلك للاشادة بأداءه في مباراتي منتخب بلاده واللتين شهدتا مشاركة اللاعب أساسيًا ، مطالبًا اللاعب بمواصلة بذل قصارى جهده مع المصري خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه اكد علي ماهر علي جاهزية كاسسينجو للمشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة خصوصاً وانه في حالة معنوية وبدنية عالية تؤهله ليكون من الاوراق الرابحة للفريق خلال المباراة المقبلة.