شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فالفيردى تثلج صدر زيدان .. وكروس يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل تدريب ريال مدريد الإسباني، نبأ سارا للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بعودة لاعب مهم إلى كتيبة الميرنجي.

وعاد لاعب الوسط الأوروجواياني فيدي فالفيردي لتدريبات الكرة بشكل منفرد، في الوقت الذي واصل فيه الألماني توني كروس التدريبات التأهيلية.

وحتى موعد انضمام باقي اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق، غدا الخميس، أثلجت عودة فالفيردي لتدريبات الكرة صدر المدرب الفرنسي.

ووفقا للصور التي نشرها النادي الملكي، بدأ صاحب الـ22 عاما، الذي يغيب منذ 8 أيام بسبب آلام عضلية في الساق اليمنى، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش مران الفريق.

وقطعا ستعطي عودة فالفيردي مزيدا من الحلول للمدرب الفرنسي في وسط الملعب، لاسيما وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة ومصيرية خلال شهر أبريل/نيسان المقبل في الليجا ودوري الأبطال على حد سواء.

وسيخوض الريال مباراتيه في ربع نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي، وبينهما موقعة "كلاسيكو الأرض" أمام الغريم التقليدي برشلونة.

أما بالنسبة لكروس، فواصل تدريبات الجري الخفيف للتعافي من الإصابة العضلية التي أبعدته عن معسكر المنتخب الألماني، حيث يعود قبل مواجهة إيبار في الجولة الـ29 لليجا، السبت المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

كما واصل الثنائي داني كارفاخال والبلجيكي إيدين هازارد برنامجهما التأهيلي للتعافي، إلا أن مسألة مشاركتهما في مباراتي "التشامبيونزليج" ومواجهة الكلاسيكو صعبة للغاية.

بينما تدرب كل من ألفارو أودريوزولا والمهاجم الدومينيكي ماريانو دياز بشكل طبيعي، ليعلنا عن جاهزيتهما للمشاركة مع الفريق.

وسيواصل حامل لقب الليجا تدريباته، صباح الخميس، بمشاركة غالبية اللاعبين الدوليين.

ويحتل الريال المركز الثالث في الليجا برصيد 60 نقطة، حيث يبتعد بفارق نقطتين خلف برشلونة الوصيف، و6 عن صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد.