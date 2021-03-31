شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال بحرينى يستحوذ على ويجان.. ورئيس النادى الجديد: نشعر بالفخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكمل رجل الأعمال البحريني عبدالرحمن الجسمي استحواذه على نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي، بعدما حصلت الصفقة على موافقة رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.

وأعلن النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إتمام الصفقة، مبينا أن ملكية النادي انتقلت إلى شركة «فينيكس 2021 ليميتيد»، بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة.

وعين ملاك النادي الجدد، طلال الحماد، رئيسا جديدا للنادي الذي كان يمر بأزمة مالية خانقة، وينافس في دوري الدرحة الثانية الإنجليزي (ليج 1).



ونقل موقع ويجان عن الحماد قوله: «إنها بداية فصل جديد في تاريخ ويجان، نشعر بالفخر والسعادة في فينيكس 2021 ليميتيد لإتمام عملية الاستحواذ، وأود أن أهنئ السيد الجسمي، وكل من شارك في استكمال هذه العملية الواعدة. الاستحواذ الجديد، والواعد».



وأضاف: «شخصيا، أشعر بالحماس والسرور لبدء هذا التحدي الجديد، عندما أقرأ رسائل المشجعين أشعر فورا بالإيجابية والتفاؤل بشأن مستقبل النادي، أشكر كل المشجعين الذين وقفوا إلى جانب النادي، لا سيما خلال الأشهر التسعة الماضية، محبو ويجان مثل الأسرة التي تقف معا في السراء والضراء».



وتابع قائلا: «بذل جميع الموظفين واللاعبين جهودا كبيرة لهذا النادي على الرغم من الموارد والأدوات المحدودة خلال الأشهر الأخيرة».



واختتم: «من أجل تضحيات جميع الموظفين – وليس فقط طاقم كرة القدم – نحن ممتنون للغاية لأنهم هم الأبطال الحقيقيون هنا، ولا نملك سوى أن نشكرهم على كل ما قدموه في هذه الظروف، كمجموعة».