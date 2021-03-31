شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة ملعب المباراة تتجدد بين المصري واتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجددت الأزمة المثارة بين مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد بسبب رفض اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات المصري علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وتلقي المصري اخطار من اتحاد الكرة يفيد فيه إقامة بعض المباريات من بينها مواجهة الجونة والتي اعلن مجلس اتحاد الكرة اقامتها علي ستاد الإسكندرية.

وأبدي مجلس إدارة النادي المصري اعتراضه علي موقف اتحاد الكرة وتمسكه بخوض المصري بعض المباريات علي ستاد الإسكندرية وعدم إقامة جميع مبارياته علي ملعب برج العرب بالأسكندرية مما يكلف الفريق أعباء مالية كبيرة بسبب إقامة معسكر للفريق شبه دائم في برج العرب وتنقله الي الإسكندرية يزيد من الأعباء المالية علي الفريق علي حد قول مجلس إدارة النادي المصري.

وأرسل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية خطاب جديد لإتحاد الكرة يؤكد خلاله رفضه خوض أي مباريات له هذا الموسم علي ملعب ستاد الإسكندرية وإقامة جميع مباريات المصري علي ملعب برج العرب.

وأبدي مجلس إدارة النادي المصري في خطابه تضرره الشديد من إقامة جميع مبارياته خارج مدينة بورسعيد وانه وافق علي خوض المباريات علي ملعب ستاد الجيش في برج العرب رافضاً اثارة أي أزمات او تصدير أي مشكلات في هذا الشأن مشدداً علي تمسكه بإقامة جميع المباريات علي ملعب برج العرب وعدم خوض أي مباريات علي أي ملعب اخر سواء ستاد الإسكندرية او غيره من الملاعب.

ومن جهته قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري ان تلك الازمة لابد من حلها لتفادي تعريض النادي المصري للمزيد من الضغوط المادية والمعنوية.

وأشار هاشم، ان النادي المصري يتحمل مالايتحمله أي نادي اخر من الأندية المشاركة في مباريات الدوري وبالرغم من ذلك فإن مجلس الإدارة ملتزم الصمت تماماً ولكن مايفعله اتحاد الكرة بدفعنا للتنقل داخل محافظة الإسكندرية رغم اقامتنا في برج العرب امر لن يتم السكوت عليه.