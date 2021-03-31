شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس يصر على البقاء فى ريال مدريد ويتجاهل عرض سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة اتصال باريس سان جيرمان بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، حيث ربطت العديد من التقارير فينيسيوس بالانتقال إلى سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن فينيسيوس أو ممثليه لم يتلقوا أي اتصال من سان جيرمان حتى الآن، وأشار البرنامج الإسباني إلى أن فينيسيوس يصر على الاستمرار مع ريال مدريد، ويرفض فكرة الرحيل في الصيف المقبل.

وزعمت تقارير إسبانية أن فينيسيوس سينتقل إلى باريس كجزء من صفقة توقيع كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، مع ريال مدريد، وذكرت أن سان جيرمان يطلب الحصول على 165 مليون يورو، بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور.

وأضافت أن فينيسيوس دائما ما كان هدفا ملحا لمواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان.