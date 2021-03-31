شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: أزمة «الثلاثى المستبعد» فى طريقها للحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أنه لم يتدخل لحل أزمة الثلاثى عماد السيد، خالد قمر، محمد عطوة، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم مع الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن.

وكان حسام حسن، قرر عودة محمود رزق للتدريبات الجماعية، واستمرار خوض الثلاثى تدريبات منفردة على ملعب النادى بمنطقة سموحة مع أحد أفراد الجهاز الفنى، بسبب عدم التزامهم فى الفترة الماضية. وقال محمد مصيلحى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «استبعاد عماد السيد وخالد قمر ومحمد عطوة من التدريبات الجماعية هذا قرار الجهاز الفنى، ولا يستطيع أحد أن يتدخل فى قراره».

وأضاف: «حسام حسن وعد بالجلوس مع اللاعبين، خلال الأيام القليلة المقبلة، وحل الأزمة معهم، وعودتهم للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق».

وعن حقيقة وصول عرض من نادى جنت البلجيكى، لضم عبدالغنى محمد، جناح الفريق، قال: «حتى هذه اللحظة لم نتلق أى عروض رسمية أو شفوية، بشأن عبدالغنى محمد، سواء من نادى جنت أو غيره من الأندية»، مؤكدًا: «الأمر كله لا يعدو كونه كلام وكلاء اللاعبين، ولم يتحدث معنا أحد عن وجود عروض للاعب».

وأضاف: «عبد الغنى محمد، لاعب مميز للغاية، وسيكون له مستقبل كبير، حيث قدم أداء جيدا، فى المباريات التى شارك بها هذا الموسم، وهو ما جعل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى يضمه للمعسكر الأخير، على الرغم من أنه يشارك كقلب دفاع وهذا ليس مركزه الأساسى». يُذكر أن الاتحاد السكندرى يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها 5 إبريل المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 5 مباريات، أحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه مثلها.