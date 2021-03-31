شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع اللمسات النهائية لخطة «المريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته اليوم، الخميس، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلًا من غد الجمعة، استعدادًا لمباراة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وكان من المفترض أن يؤدى الفريق المران الرئيسى على ملعب المباراة غدًا الجمعة لكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب إفريقى فى نفس اليوم دفعت الأهلى للاتفاق على خوض المران الرئيسى اليوم الخميس على أن يؤدى مرانه الأخير غدًا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.

وينتظر أن يضع المدير الفنى اللمسات النهائية على خطة المباراة خلال مران اليوم، والاطمئنان على استيعاب اللاعبين التكليفات الفنية التى عكف على تحفيظها للاعبين خلال الأيام الماضية لضمان جاهزية كل العناصر للمباراة.

بعثة الأهلى فى مطار القاهرة قبل السفر إلى السودان

ووصلت بعثة الأهلى السودان أمس بعدما خاض الفريق مرانه الصباحى على ملعب مختار التتش، وشهد المران انتظام اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأول، وهم: محمد الشناوى وعمرو السولية ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمد مجدى أفشة ومحمد هانى، كما انتظم ثنائى المنتخب الأوليمبى طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام، بينما أدى أكرم توفيق تدريبات فى الجيم.

وكان الثنائى الدولى صلاح محسن ومصطفى شوبير قد شاركا فى المران الجماعى أمس الأول، بالإضافة إلى المالى أليو ديانج بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده.

فيما كشف الجهاز الفنى عن سلبية المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى قبل السفر للسودان، وتم التأكد من سلامة أفراد البعثة المسافرة. كما اطمأن الجهاز الفنى على حالة حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، بعد الجراحة الناجحة التى أجراها خلال الساعات الماضية، وسيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامجه التأهيلى، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق بعد ٦ أسابيع.

بعثة الأهلى فى مطار القاهرة قبل السفر إلى السودان

وكشف محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى، عن سبب خضوع لاعب الوسط، حمدى فتحى، لعملية جراحية، وقال شوقى: «كان هناك اتجاه فى البداية للعلاج التحفظى، لكن قررنا فى النهاية إجراء الجراحة، وتركيب شريحة ومسامير للاعب، حتى يعود سريعًا للمشاركة فى المباريات».

وبخصوص موقف على معلول، وحقيقة وجود إصابات بين عناصر الأهلى الدولية، رد قائلا: «معلول سيتواجد فى التدريبات بعد عودة الفريق من السودان، ولا توجد أى إصابات لكل من محمد الشناوى وعمرو السولية وأيمن أشرف، بعد مشاركتهم مع منتخب مصر».

وتابع: «كريم نيدفيد سيشارك فى التدريبات بعد مباراة المريخ السودانى، بينما سيعود محمد محمود بعد أسبوعين».

بعثة الأهلى فى مطار القاهرة قبل السفر إلى السودان

من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم أمس الأربعاء باعتذار رسمى إلى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين، فى حضور الجهاز الفنى قبل انطلاق مران اليوم. وأضاف أن محمود كهربا سوف ينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السودانى.

وكان كهربا قد أدى برنامجًا تأهيليًا منفردًا خلال فترة الإيقاف التى كانت لمدة شهر من قبل الجهاز الفنى، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدًا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان.