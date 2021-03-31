شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى الجزائر الخميس لمواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مساء اليوم الخميس، إلى الجزائر لمواجهة فريق مولودية الجزائر، المقررة السبت المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وخاض الفريق التدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب أمس الأربعاء، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحى.

وأشرف الجهاز الفنى، بقيادة باتريس كارتيرون وفرناندو، مدرب الأحمال، على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعى. ويرغب الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية، استعدادا للفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق، عن سلبية المسحة التى خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر. ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر بأى نتيجة للحفاظ على آماله الضعيفة فى تجاوز دور المجموعات. ورصد مجلس إدارة النادى مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد لتحقيق الفوز واستعادة التوازن مرة أخرى فى المجموعة بعد النتائج الضعيفة مؤخرا، كما شدد المجلس عليهم بضرورة التركيز وفتح صفحة جديدة مع الانتصارات.

من جانبه، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أنه تولى المهمة فى ظروف صعبة، مشيرا إلى أن «حالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة». وقال كارتيرون، فى تصريح للموقع الرسمى للزمالك: كانت هناك مشاكل نفسية لدى اللاعبين، كما أن النتائج لم تكن جيدة فى بطولة إفريقيا. وتابع: «هدفنا الفوز فى الجزائر من أجل إعادة الآمال مرة أخرى فى التأهل بعد صدمة الفترة الماضية». ولفت كارتيرون إلى أنه يسعى لعلاج السلبيات فى الفريق، من أجل تقديم كرة قدم جيدة، تسعد الجماهير وتحقيق نتائج أفضل.