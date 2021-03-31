شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى أوليمبياد طوكيو.. «البنا» حلم الميدالية الأولمبية يكمل مسيرة ذهبية عربيًا وإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسابيع قليلة تفصلنا عن أولمبياد طوكيو 2021، المحفل الدولي الذي يتصارع كافة أبطال العالم للمشاركة فيه واقتناص ميدالية به لحفر أسمائهم بحروف من نور في عالم الرياضة.

ومن بين المتأهلين المصريين لأولمبياد طوكيو 2021، عبدالخالق البنا، الذي يعد أحد أعلام رياضة التجديف في مصر والوطن العربي لما حققه من إنجازات كبيرة في وقت قصير، فقد شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وحقق المركز العاشر، كما توج بـ4 ألقاب إفريقية، و5 ألقاب عربية على التوالي، بالإضافة إلى مشاركته في أكثر من بطولة عالم، وكذلك حصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب عام 2019 التي أهلته إلى حجز مقعده في أولمبياد طوكيو .

عبدالخالق البنا



وكان «المصري اليوم» قد التقى بالبطل المصري عبدالخالق البنا ليستعرض مسيرته الرياضية طوال السنوات الماضية، ويكشف عن استعداداته للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وقال عبدالخالق البنا:«بدأت ممارسة التجديف بنادي طلائع الجيش منذ عام 2008، وانضميت للمنتخب الوطني بعد فترة وشاركت في بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 2013، كأول بطولة دولية لي»

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وتابع:«الحمدلله أنا فزت بذهبية دورة الألعاب الإفريقية في المغرب عام 2019، وبالتالي تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2021«.

وأضاف:«بستعد لطوكيو من خلال التدريب مرتين يوميًا، وبأحمال تدريبية أعلى، وأتمنى أحقق رقم أفضل وأشرف مصر».

وتابع البطل المصري:«نفسي أحقق رقم جديد محدش حققه قبل كدا في مصر، ويذكر في تاريخ التجديف».

وعن مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 قال:«الحمد لله حققت المركز العاشر، ودا مركز محدش حققه منذ 1996».

عبدالخالق البنا

أما عن فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا قال:«كانت فترة صعبة، ولكن الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، صرف لنا أجهزة تجديف أرضية»أرجوميتر«ليتم التدريب بالمنزل والمتابعة مع المدرب عن طريق تطبيق ال»zoom«، وبالفعل دا ساعد على الحفاظ على مستوى اللياقة البدنية في الفريق».وتابع:«إقامة معسكرات خارجية للمنتخب حاليًا صعب جدًا بسبب جائحة كورونا، لذلك نكتفي بالمعسكرات الداخلية فقط والتدريب داخل النوادي».وتحدث عبدالخالق عن التحديات التي واجهته قائلاً:«أنا ضحيت بوقتي مع أسرتي بسبب التدريب، لأني من طنطا ولكن حاليًا مقيم في القاهرة بسبب التدريب وبرجع أشوف والدتي وزوجتي وابني يوم واحد في الأسبوع».وأنهى البنا حديثه:«أسطورة التجديف كابتن على إبراهيم –رحمة الله عليه- كان قدوتي ومصدر إلهام لي، وأتمنى يكون لي اسم كبير زيه في عالم التجديف وأكون مصدر فخر لابني».

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