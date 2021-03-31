شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: مواجهة الرجاء المغربى صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، على صعوبة مواجهة الرجاء المغربى، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والمحدد لها يوم الأحد المقبل، بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا.

أوضح أروابارينا أنه لا توجد مباراة سهلة على الإطلاق بالنسبة لأى فريق، وبيراميدز سيواجه فريقا قويا صاحب خبرات طويلة فى بطولات إفريقيا ويلعب على أرضه، وبالتالى المواجهة غاية فى الصعوبة والقوة والندية، وبيراميدز هدفه الانتصار والعودة بثلاث نقاط جديدة من المغرب.

أشار المدرب إلى أن بيراميدز والرجاء نجحا فى الفوز بأول مباراتين ومتساويان فى عدد النقاط، وبالتالى المواجهة حاسمة لصدارة المجموعة، وبيراميدز يأمل فى مواصلة عروضه ونتائجه وانتصاراته القوية مؤخرا.