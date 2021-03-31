شكرا لقرائتكم خبر عن «الغيابات» تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، ضربة قوية قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، ويأتى ذلك بعدما تجددت إصابة محمد صادق، صانع ألعاب الفريق فى العضلة الضامة، والتى تعرض لها خلال التدريبات، ليتأكد بذلك غيابه عن اللقاء. كما تأكد صعوبة لحاق المدافع باهر المحمدى والجناح الأيمن عبدالرحمن مجدى، بالمباراة بسبب عدم جاهزيتهما الفنية والبدنية، حيث مازال يخضع الثنائى للبرنامج التأهيلى بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة، حيث كان يعانى الأول من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

إيهاب جلال - صورة أرشيفية

بينما كان يعانى الثانى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، كما يستمر غياب صانع الألعاب، أحمد مصطفى، عن المباراة بسبب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية. وفى سياق آخر، قرر عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية، المشرف على فريق الكرة الأول بالإسماعيلى، فرض السرية على التدريبات، بحيث يتم منع حضور كافة وسائل الإعلام المختلفة، من أجل فرض مزيد من التركيز والانضباط بين صفوف الفريق، قبيل مواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها بعد غد السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدورى الممتاز.