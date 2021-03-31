ميلان يوقف مفاوضات تجديد عقد دوناروما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

قررت إدارة نادي ​ميلان​ الايطالي قرارا بوقف مفاوضات تجديد عقد حارس مرمى الفريق الدولي الإيطالي جيانلويجي ​دوناروما​.



ويحصل دوناروما حاليًا على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو.

وأشارت التقارير أن العرض الأول من ميلان تضمن راتبًا سنويًا بقمية 6 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافأة قدرها مليون يورو مرتبطة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن الروسونيرو رفع عرضه الثاني إلى 7 ملايين يورو في السنة بالإضافة إلى متغيرات بقيمة مليون يورو الا ان جيانلويجي رفض العرضان.

ويطلب اللاعب راتبًا يبلغ 12 مليون يورو في السنة من أجل الموافقة على تجديد عقده.