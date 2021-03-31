رومانو: الابا يقترب من الانتقال الى الليغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

كشف الصحافي الإيطالي ​فابريزيو رومانو​ عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل دافيد ألابا، نجم نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني.



وسينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي وقد أكد الدولي النمساوي في وقت سابق أنه سيغادر صفوف النادي الألماني بالفعل.

وخلال تصريحات له، قال رومانو: "ألابا تحدث مع أشخاص مقربين من ريال مدريد لتوقيع العقد معه في الأسابيع المقبلة، الفريق الملكي قريب جدًا من التعاقد معه".

ويرتبط ألابا بالانتقال إلى أندية أوروبية أخرى، مثل برشلونة، ومانشستر يونايتد، وليفربول، بالإضافة إلى إنتر ميلان أيضًا.