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رومانو: الابا يقترب من الانتقال الى الليغا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

كشف الصحافي الإيطالي ​فابريزيو رومانو​ عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل دافيد ألابا، نجم نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني.

وسينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي وقد أكد الدولي النمساوي في وقت سابق أنه سيغادر صفوف النادي الألماني بالفعل.

وخلال تصريحات له، قال رومانو: "ألابا تحدث مع أشخاص مقربين من لتوقيع العقد معه في الأسابيع المقبلة، الفريق الملكي قريب جدًا من التعاقد معه".

ويرتبط ألابا بالانتقال إلى أندية أوروبية أخرى، مثل ، ومانشستر يونايتد، وليفربول، بالإضافة إلى إنتر ميلان أيضًا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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