غودين: سيميوني علمني الكثير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

اشاد لاعب نادي ​كالياري​ الايطالي ​دييغو غودين​ بمدربه السابق في نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني دييغو سيميوني، مؤكداً أن الاخير كان صديقاً له وعلمه الكثير من الأشياء في مسيرته.



وتألق غودين تحت قيادة سيميوني في أتلتيكو مدريد وقاد الثنائي معًا الروخي بلانكوس لتحقيق العديد من الألقاب وأبرزها الفوز بالدوري الإسباني عام 2014.

وصرح غودين قائلاً: "جيوفاني لديه الكثير من الإرادة والسلوك الصحيح. مسيرته في مرحلة نمو".

واضاف: " يمكنني الآن اعتبار دييغو صديقًا، لقد أعطاني وعلمني الكثير، لقد نشأت معه".