نتائج الوضع المالي في برشلونة مقلقة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

اعلنت مصادر صحفية اسبانية أن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني الجديد قد وجد الوضع المالي للنادي أسوأ مما كان متوقعًا حيث لن يحصل النادي على فوائد حتى موسم 2022-2023.



واوضحت هذه المصادر ان الوضع الاقتصادي لبرشلونة اصبح سيئًا وكان ذلك معروفًا بالفعل، حيث كانت هذه القضية واحدة من أكثر نقاط القوة في الحملة الانتخابية والموضوع الذي تحدث عنه الجميع منذ شهور لدرجة أن الجميع على يقين بأن النادي سوف يواجه صعوبات قوية بالسنين المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية، وأكدت التقارير بأن النتائج كانت مقلقة للغاية أكثر مما توقعه ​لابورتا​ في البداية، وبات التدقيق يصور الوضع الاقتصادي الكارثي في النادي والذي بات أكثر خطورة عن ذي قبل، حيث بلغت خسائر النادي ما يقارب 350 مليون يورو لهذا العام وتشير أيضًا بأن النادي لن يحقق اي ربح حتى موسم 2022-2023.