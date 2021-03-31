اعتذار يعيد كهربا للأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ أمس أن اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» سيعود إلى تدريبات الفريق، بعد المباراة المقررة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وأوضح عبدالحفيظ أن كهربا تقدم أمس باعتذار رسمي إلى المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق التدريب.



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