ليفاندوفسكي يمنع بايرن ميونخ من ضم هالاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني كارل رومينيجه ما تردد حول المساعي لضم مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

وقال رومينيجه لمجلة «شبورت بيلد» نشرت أمس، إن النادي ليس بحاجة للاعب النرويجي في ظل حقيقة أن مهجام الفريق، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعيش ذروة مسيرته.

وأضاف «لا أعرف من أين تأتي هذه الإشاعات. يمكنني فقط قول إننا لدينا أفضل لاعب في العالم في هذا المركز، ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 2023 وأنا واثق من أنه لن يكون النهاية، نظرا لاحترافيته».

من ناحية أخرى، أبدى مهاجم بايرن ميونخ توماس مولر خيبة أمله إزاء إصابة زميله نجم الهجوم ليفاندوفسكي قبل المباريات المهمة المقبلة، لكنه قال إنه يفترض بالفريق تعويض غيابه.

وقال مولر في مقطع فيديو نشره عبر انستقرام «يأتي هذا بالطبع في توقيت غير مريح. لكنها ليست المرة الأولى في كرة القدم التي يتعين فيها على الآخرين التعويض».

ومع ذلك، اعترف مولر بأنه يصعب إيجاد البديل للاعب يسجل الأهداف بغزارة.

ويغيب ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 35 هدفا وتأخر بفارق 5 أهداف فقط عن الرقم القياسي لجيرد مولر الذي سجل 40 هدفا خلال موسم واحد بالمسابقة، عن الملاعب لمدة 4 أسابيع بسبب إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مشاركته أخيرا مع المنتخب البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتتضمن المباريات التي يغيب عنها ليفاندوفسكي، مباراة بايرن المرتقبة أمام لايبزج أقرب ملاحقيه في صدارة البوندسليجا السبت المقبل، وكذلك مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.