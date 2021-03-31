شالكه يعتمد كنيبل مديرا للكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين نادي شالكه الألماني لكرة القدم بيتر كنيبل ضمن مجلس الإدارة كمدير للكرة بعقد نهائي، وذلك بعد أن تولى المسؤولية بشكل موقت في الشهر الماضي. وبات شالكه قريبا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد في الدوري هذا الموسم وحصد 10 نقاط ليتأخر بفارق 14 نقطة عن أقرب مراكز البقاء، وذلك قبل ثماني مراحل من نهاية المسابقة.



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