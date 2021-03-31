ليفركوزن يلمح لبيع عدد من لاعبيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الإداري لنادي باير ليفركوزن الألماني رودي فولر، «إن النادي ربما يضطر إلى بيع لاعبين في حالة إخفاق الفريق في التأهل للمشاركة الأوروبية».

وتراجع ليفركوزن خلال الأسابيع الأخيرة إلى المركز السادس في الدوري الألماني (بوندسليجا)، رغم أنه كان يتصدر المسابقة في منتصف ديسمبر.

وبات ليفركوزن بذلك يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، ويتأخر بفارق 7 نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأنهى باير ليفركوزن عمل المدرب بيتر بوس قبل أيام، وأسند مهمة تدريب الفريق إلى هانس فولف، حيث سيخوض الفريق أول مباراة تحت قيادته السبت المقبل عندما يلتقي شالكه، وقد شدد فولر على أهمية تحقيق بداية ناجحة.

وقال فولر أمس «لو لم نحقق التأهل للمشاركة الأوروبية، لن يكون مضمونا أن نحتفظ بجميع لاعبينا».

وأضاف «والأهم من ذلك هو أننا ربما لا نستطيع ضم اللاعبين الذين نحتاج إليهم لنتحسن، فنحن بحاجة إلى محترفين ذوي خبرة كي يمنحوننا المزيد من الاستقرار».

وكرر فولر التأكيد على أنه سيرحل عن منصبه في العام المقبل.

وقد انضم فولر المهاجم والمدرب السابق للمنتخب الألماني، إلى ليفركوزن كلاعب في عام 1994، وبعدها تولى مناصب إدارية مختلفة في النادي.