شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية ألعاب القوى لعدم اكتمال النصاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تأجل اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي كان من المقرر أن يعقد في الخامسة من مساء الأربعاء عبر تطبيق «زووم»؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد

( 50 + 1)؛ حيث تغيب أكثر من نصف عدد أعضاء ممثلي الأندية بالجمعية العمومية البالغ نصابها 21 عضواً، فيما تواجد رئيس الجلسة صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، وممثل الهيئة العامة للرياضة عبد الله محيوه في الاجتماع، علاوة على عدد من الأعضاء، إلا أن النصاب لم يكتمل بعد مرور الفترة الزمنية المقررة ليصار للتأجيل.

وعن تداعيات التأجيل صرح صالح محمد حسن أمين عام اتحاد ألعاب القوى لـ «الخليج الرياضي» بأنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبناء على المادة رقم 23 الفقرة ( أ وب وت ) من النظام الأساسي للاتحاد وبناء على ما جاء في اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية المادة 30 الفقرة ( 30 - 4 ) فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد على أن تعقد يوم الأحد المقبل الموافق 4 إبريل/ نيسان في نفس التوقيت «الخامسة مساء»، عبر تطبيق زووم.