شكرا لقرائتكم خبر عن لوسانو يقود المكسيك للفوز وديا على كوستاريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد مهاجم نابولي الإيطالي هرفينغ لوسانو منتخب بلاده المكسيك إلى فوز قاتل على جارته كوستاريكا 1-صفر الثلاثاء في مدينة فينر نوشتاد النمساوية في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وسجل لوسانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لمدافع كروس أسول لويس رومو.

ويستعد المنتخبان لقمتهما المرتقبة في الخامس من يونيو ضمن الدور نصف النهائي لدوري أمم الكونكاكاف في مدينة هيوستن الأميركية.

وعوضت المكسيك خسارتها امام ويلز صفر-1 السبت في كارديف، فيما كانت كوستاريكا تعادلت مع البوسنة صفر-صفر في اليوم ذاته في زينيتشا.