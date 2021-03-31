شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح لافت للسباق الثاني للهجن العربية في مدينة شرم الشيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن، السباق الثاني للهجن العربية لموسم 2021 في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

أقيم السباق على أرضية ميدان شرم الشيخ على مدار 30 شوطاً شاركت فيها الهجن الأصيلة المملوكة لأبناء قبائل مصر من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد والسويس والشرقية والأقصر والمنيا وسوهاج.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المهرجان عيد لكل محبي سباقات الإبل، وقدم فودة الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل، وهو الدعم الذي وصفه بأنه ساعد في مزيد من ازدهارها، لافتاً إلى تعاون مصر والإمارات في تنشيط سباقات الهجن على أرض مدينة شرم الشيخ.

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ إن ميدان السباق أصبح من أهم المشروعات في المدينة التي تحظى بأولوية واهتمام كبيرين، مشيراً إلى أن الميدان مجهز بمسار سباق وبوابات انطلاقة وغرفة تحكيم ومراقبة، وأماكن انتظار هجن ومنصة مجهزة، وقاعة استقبال، باعتبارها جهوداً تقدمها الدولة كبنية تحتية أساسية للإسهام في نجاح هذه الرياضة.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن إن إحياء تربية الإبل والعودة للاهتمام بها كان نتيجة طبيعية لهذه السباقات، كما أنها وضعت مصر على خريطة رياضة الهجن عربياً.

وقال الدكتور مهدي البياضي مدير البطولة إن أشواط البطولة جرت على 30 شوطاً، وإنه تم إعلان أسماء الفائزين بأول 10 مراكز أولى في كل شوط.