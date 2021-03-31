شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملاعب تستضيف مباريات دوري أبطال آسيا في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الملاعب التي تستضيف فيها الأندية السعودية مباريات دور المجموعات الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 30 إبريل/نيسان المقبل.

تلعب مباريات المجموعة الأولى التي يستضيفها الهلال على ملعبي الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وملعب الملك فهد الدولي، بينما تقام مباريات المجموعة الرابعة التي يستضيفها النصر على ملعبي مارسول بارك وملعب الملك فهد.

ويستضيف أهلي جدة مباريات المجموعة الثالثة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتتكون المجموعات الثلاث من:

الأولى: الهلال السعودي، شباب الأهلي الإماراتي، استقلال دوشنبيه الإيراني، المتأهل من ملحق الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

الثالثة: أهلي جدة، لخويا القطري، الشرطة العراقي، الاستقلال الإيراني

الرابعة: النصر السعودي، السد القطري، الوحدات الأردني، المتأهل من ملحق العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.