شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يعلن قائمة المنتخب فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2021 ، والتى تقام بتونس ، فى الفترة من 1 إلى 5 أبريل .

وتضم القائمة التى أعلنها الاتحاد كلا من عمرو رمضان و فتحى طارق و جمال عبد الناصر و خالد مسعود و حسام مرغني و ضياء جودة فى المصارعة الحرة ، و فى الرومانية هيثم فهمى و وائل حمدى و محمد جبر و عبد اللطيف منيع وفى النسائية ندى مدنى و ايمان جودة و سمر حمزة وايناس خورشيد التى تعود للمشاركة من جديد بعد غياب عدة أعوام عن اللعبة لتواجدها فى أمريكا.

وكان من المقرر إقامة التصفيات فى المغرب إلا أنه تم نقلها الى تونس بعد إغلاق الطيران فى المغرب ، بسبب تفشى فيروس كوونا ، على أن تقام البطولة الافريقية فى المغرب كما هى ما لم يجد جديد .

وحقق منتخب المصارعة فى بطولة روما فضيتان عن طريق الثنائى سمر حمزة ، و عبد اللطيف منيع المرشحان بقوة للتأهل الى طوكيو .