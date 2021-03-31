شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 26 / 25 ويتوج بدورى مرتبط اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 26 /25 فى نهائى دورى مرتبط كرة اليد بالمحترفين مواليد 2002 ليتوج باللقب على صالة اكتوبر الدولية .

فيما حقق سبورتنج المركز الثالث بالفوز على البنك الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الرابعة مساءا قبل مباراة تحديد البطل بنتيجة 25/24.

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن مواصلة الزمالك تصدر دورى محترفين رجال كرة اليد برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بعد فوز الأول على سبورتنج والثانى على طلائع الجيش فى الجولة العاشرة بنهائيات دورى المحترفين .

فيما حل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة يليه الأوليمبى رابعا وطلائع الجيش خامسا

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم الجمعة 2 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ 16 بكأس مصر بمواجهات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى والبنك الأهلى مع الطيران وبنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى وأسيوط الرياضى مع المعادى.