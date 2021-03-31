شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الدورى المصرى الأقوى فى أفريقيا.. ولم أطلب ضم لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مستوى الفرق في الدوري المصري تحسن كثيرا في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة، موضحًا أن مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا.

أضاف كارتيرون خلال تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، أن الفريق الأبيض مطالب بالفوز في مبارياته المقبلة بالدوري وعدم التفريط في أي نقاط والمشوار لا يزال طويلا، خاصة أن المنافس له مباريات مؤجلة.

تابع المدير الفني الفرنسي تصريحاته بأنه حريص على تجهيز اللاعبين في الفترة الحالية لمباريات أبريل بسبب ضغط المباريات، موضحًا إنه يعمل على رفع معدل اللياقة البدنية وتحسين الأداء.

الزمالك يحتل مقدمة جدول الدورى برصيد 33 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، فيما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة بعدما خاض 11 مباراة فقط.

وأكد كارتيرون، أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن طلبه ضم لاعبين جدد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلاً: "لم أطلب ضم لاعبين حتى الآن، ولكن لدي استراتيجية سأنفذها في الموسم المقبل وفقا للظروف، وسعيد بالمجموعة الحالية".

كما شدد المدير الفني للزمالك على ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة ولا حديث عن الصفقات في الفترة الحالية، لأن الوقت لا يزال مبكرًا قبل قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.