بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.
وحرص حسام عيسى، السفير المصري بالسودان، على استقبال البعثة في مطار الخرطوم، كما حرص علي أبشر، نائب رئيس نادي المريخ على استقبال البعثة في المطار.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.
وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.