شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم كلا من هنا جودة ومريم الهضيبي 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالنادي مبلغ 10 آلاف جنيه .
وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما، وذلك بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين اليوم؛ لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.
وأكد مدير النشاط الرياضي أن العقوبة جاءت مخففة نظرًا لصغر سن اللاعبتين، وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى.
سبق واتخذ رؤوف عبد القادر قرار إيقاف كل من: هنا جودة، ومريم الهضيبي، لاعبتي تنس الطاولة بالنادي، وإحالتهما إلى التحقيق أمس .
وكانت هنا جودة قد نشرت بيانا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تطالب السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو كالتالى " نداء عاجل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس " وردت مريم الهضيبي ببيان أخر تطالب فيه بمشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المؤهلة للأولمبياد مع زميلاتها والتي لم تشارك فيها هنا جودة بسبب أنها غير مصنفة دوليا على مستوى السيدات.