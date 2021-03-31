شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام كاسينجو وحسن على فى تدريبات المصرى استعدادا لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكونغولى كازادى كاسينجو مهاجم المصرى البورسعيدى فى تدريبات فريقه على ستاد برج العرب بعد عودته من معسكر منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية الذي استمر لنحو أسبوع ، والذي شارك خلاله اللاعب في مباراتي الجابون وجامبيا بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 .

وحرص علي ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على الإجتماع باللاعب للإطمئنان منه على حالته البدنية والفنية وكذلك الإشادة بأداءه في مباراتي منتخب بلاده واللتين شهدتا مشاركة اللاعب أساسيًا ، مطالبًا اللاعب بمواصلة بذل قصارى جهده مع المصري خلال الفترة المقبلة.

فى الوقت نفسه انتظم حسن على لاعب وسط الفريق في التدريبات اليوم بعدما خاض معسكرا مغلقا مع المنتخب الأوليمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل .

من ناحية أخرى يعود كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى إلى التشكيلة الأساسية للفريق في مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر للدورى المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بإستاد برج العرب.

كانت الفحوصات الطبية والأشعة التشخصية التي خضع لها علاء عطا ظهير أيمن المصري ظهر أمس بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بعضلة السمانة وهو الأمر الذي سيتسبب في غياب اللاعب نحو أسبوعين على أقل تقدير.

وأكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، أن اللاعب سيحصل على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج التأهيلي المكثف والذي سيستمر لنحو أسبوعين يخضع خلالها اللاعب لعدد من جلسات التأهيل والاستشفاء قبل البدء في ممارسة تدريبات العدو الخفيف.