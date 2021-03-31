شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية لساسي .. وطبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فرجاني ساسي لاعب الزمالك، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات بدنية، وعدم المشاركة في المران الفني الختامي.

فيما يخضع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام جزر القمر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إن اللاعب يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف؛ للتعافي من إصابته قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قبل مواجهة مولودية الجزائر، وحرص اللواء عماد عبد العزيز على مصافحة اللاعبين، والشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء بطل الجزائر.

كما حضر حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق مران اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وقام حازم امام بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني ودعمهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الجزائر والحفاظ على فرص الفريق في مواصلة مشواره الإفريقي، وعقد جلسة مع اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.