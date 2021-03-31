شكرا لقرائتكم خبر عن الاولمبياد الخاص الاقليمى يدعو مصر للمشاركة فى دورة تدريبية للجرى على الجليد عبر الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بدعوة مصر ومختلف برامج المنطقة للمشاركة فى الدورة التدريبية الأساسية للجري على الجليد والتى ستقام على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 3 حتى 5 ابريل بتنظيم كويتى والتى سستم عبر تقنية الفيديو zoom.

وتعد رياضة الجري على الجليد احد الرياضات التى سوف تشهدها الالعاب العالمية الشتوية بكازان الروسية 2022 ، ويتم استكمال الدورات التدريبية الاقليمية سواء الأساسيه او المتقدمة للرفع من كفاءات مدربى الأولمبياد الخاص بمختلف برامج المنطقة ، ووفق خطة المنطقة 2021 رغم ما تعرض له العالم من توقف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا

ويعد الجري على الجليد هى الرياضة الشتوية الثانية التى سوف تقام لها دورة تدريبية اساسية ، وكانت الدورة الأولى قد أقيمت لرياضة اختراق الضاحية والتى شهدت إقبالا كبيرا من مختلف برامج المنطقة وتهدف تلك الدورة إلى رفع كفاءات المدربين وضم مدربين جدد من خلال الدورات الأساسية باستقدام خبراء دوليين فى تلك الرياضات .

كما أن رياضة الجري على الجليد تتشابه إلى حد بعيد مع رياضة ألعاب القوى، وتحظى بنفس مميزات تزلج اختراق الضاحية من حيث ما توفره من فوائد تتمثل في تقوية عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية، و تتضمن هذه الرياضة مسابقات لجميع اللاعبين على مختلف مستويات قدراتهم. في المسابقات الفردية لرياضة الجري على الجليد تتراوح بين سباقات لمسافة 100 متر إلى مسافة 5 كيلومترات.

و بالإضافة إلى هذه المسابقات التقليدية، يوفر الأولمبياد الخاص للاعبين ذوي القدرات المنخفضة مسابقات تمكنهم من المشاركة منافسات المهارات الأساسية لرياضة الجري على الجليد حيث أجريت مسابقات الأولمبياد الخاص الجري على الجليد للمرة الأولى ضمن فعاليات ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الشتوية 1997، التي أقيمت في تورنتو بكندا، ومنذ ذلك التاريخ لم تغب عن الالعاب العالمية الشتوية حتى اخر العاب أقيمت بالنمسا 2017 ، وسوف تشهد كازان مشاركة عدد كبير من برامج المنطقة ومن اجل ذلك كان حرص الرئاسة الإقليمية على إقامة تلك الدورة الإقليمية.