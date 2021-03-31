شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال يدعم سارة سمير فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب جلسة خاصة مع البطلة الاوليمبية سارة سمير فى وجود شقيق اللاعبة وأعضاء مجلس الإدارة أحمد عبد الموجود و محمد عبد المقصود وهانى شيخون و وفاء موسى و ايمان حسين إلى جانب الراعى الرسمى للاعبة وتم الاستماع إلى مطالبها خلال الفترة المقبلة لحين حل أزمة الإيقاف الدولى للعبة واللاعبون.

ووعد مجلس ادارة اللجنة المؤقتة التى تم تشكيلها لادارة الاتحاد مؤخرا اللاعبة بتوفير كافة مطالبها وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات سريعة داخل الاتحاد وخارجه مع كافة الجهات الرياضية فى مصر تمهيدا لعودة منتخبات رفع الأثقال للبطولات الدولية ليتناسب مع طموحات مصر.