شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال يدعم سارة سمير فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب جلسة خاصة مع البطلة الاوليمبية سارة سمير فى وجود شقيق اللاعبة وأعضاء مجلس الإدارة أحمد عبد الموجود و محمد عبد المقصود وهانى شيخون و وفاء موسى و ايمان حسين إلى جانب الراعى الرسمى للاعبة وتم الاستماع إلى مطالبها خلال الفترة المقبلة لحين حل أزمة الإيقاف الدولى للعبة واللاعبون.
ووعد مجلس ادارة اللجنة المؤقتة التى تم تشكيلها لادارة الاتحاد مؤخرا اللاعبة بتوفير كافة مطالبها وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات سريعة داخل الاتحاد وخارجه مع كافة الجهات الرياضية فى مصر تمهيدا لعودة منتخبات رفع الأثقال للبطولات الدولية ليتناسب مع طموحات مصر.
كشف محجوب مسبقا عن مد معسكر المنتخب المقام حاليا فى المركز الأوليمبى حتى بطولة الجمهورية للكبار للموسم المحلى 2020 / 2021 والمحدد لها الفترة من 11 وحتى 18 يونيو المقبل.
وتضم قائمة منتخب رفع الأثقال بالمركز الأوليمبى كلا من اللاعبين ، محمد إيهاب و أحمد عاشور و حليمة عبد العظيم و نعمة سعيد و عبد الله جلال .
وأكد محجوب فى تصريح لـ الخليج 365" فى وقت سابق، انطلاق المسابقات المحلية ببطولة الجمهورية تحت 15و 17 سنة المحدد لها 17 مايو المقبل بمدينة بورسعيد، على غرار بطولة الجمهورية للكبار المحدد لها الفترة من 11 و حتى 18 يونيو المقبل.
وقال محجوب، إن الاتحاد هدفه حاليا لم الشمل وفتح صفحة جديدة مع أسرة اللعبة، مشيرا إلى أن قرار إقامة البطولات فى محافظات مصر من أجل نشر اللعبة واستعادة هيبتها مجددا فى ظل أحداث الإيقاف الدولى .
كما تم تحديد يوم 25 يونيو المقبل لانطلاق مسابقة كأس مصر للعمومى للكبار للأثقال للموسم المحلى 2020 / 2021، فى ظل قرار عودة النشاط والحياة للعبة بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد، حيث فضل الاتحاد انطلاق المنافسات عقب الانتهاء من شهر رمضان خاصة أنه لا يوجد أى ارتباط دولى فى ظل الإيقاف .