شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لمست روح التكاتف والتركيز فى لاعبى الزمالك قبل مواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، أن زيارته لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء؛ كانت من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني في مهمتهم الإفريقية القادمة، وقال حازم إمام في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "مباراة مولودية الجزائر صعبة، وحرصنا على التحدث مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز والعودة لمصر بالنقاط الثلاث".
أضاف الثعلب الصغير أنه شعر بحالة من التكاتف والتركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفني، وكل دعمنا لتحقيق الفوز، والحفاظ على فرص النادي في مواصلة مشواره الإفريقي.
وأوضح حازم إنه شدد على ثقته الكاملة للاعبين في إمكانياتهم الفنية والبدنية من أجل تحقيق الفوز، مضيفا أن الفريق يحتاج إلى التركيز والجدية خلال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب.