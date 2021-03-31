شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لمست روح التكاتف والتركيز فى لاعبى الزمالك قبل مواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، أن زيارته لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء؛ كانت من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني في مهمتهم الإفريقية القادمة، وقال حازم إمام في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "مباراة مولودية الجزائر صعبة، وحرصنا على التحدث مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز والعودة لمصر بالنقاط الثلاث".

أضاف الثعلب الصغير أنه شعر بحالة من التكاتف والتركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفني، وكل دعمنا لتحقيق الفوز، والحفاظ على فرص النادي في مواصلة مشواره الإفريقي.

وأوضح حازم إنه شدد على ثقته الكاملة للاعبين في إمكانياتهم الفنية والبدنية من أجل تحقيق الفوز، مضيفا أن الفريق يحتاج إلى التركيز والجدية خلال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

وجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مقاطع فيديو مفصلة، عن لاعبي مولودية الجزائر، لشرحها للاعبي الفريق الأبيض، في محاضرات بالفيديو، والكشف عن كافة سلبيات الفريق الجزائري.