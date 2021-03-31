شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعه يحتفل بعيد ميلاد والدته بتورتة ورسالة رومانسية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللاعب عبد الله جمعه، ظهير أيسر نادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته على طريقته الخاصة، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر موقع انستجرام ، وهو يحتفل في منزله مع والدته حيث بتورتة وبعض الشموع النارية، ليوجه لها رسالة رومانسية ويقبل يديها.

وكتب جمعه على الفيديو الذى حظى على إعجاب الكثيرين " امي ليست يوما” ولا شهراً ولا سنة أمي كل العمر بسمة أمل معنى الحياة باختصار أجمل وطن، كل سنه و انتي طيبه يا ست الكل".

أصبح عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، مهدد بالغياب عن السفر مع البعثة البيضاء، إلى الجزائر، غدا الخميس، بسبب معاناته من إصابة، تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني مؤخرا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي سيحسم تأهل الفريق من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.



احتفال عبد الله جمعه بعيد ميلاد والدته



عبد الله جمعه يحتفل بعيد ميلاد والدته



عبد الله جمعه مع والدته

وأشتكى عبد الله جمعة من الإصابة فور العودة لتدريبات الزمالك، وبعد خضوعه للكشف الطبي تبين إصابته بمزق في العضلة الضامة، مما يهدد وجوده برفقة البعثة البيضاء في الجزائر، لحاجته لمزيد من الوقت حاليا، للشفاء وأداء برنامج علاجي وتأهيلي.

ويخضع عبد الله جمعة لاختبار طبي داخل الزمالك في الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية سفره من عدمه وإن كانت كافة المؤشرات تؤكد صعوبة تواجده برفقة البعثة البيضاء في رحلة الجزائر.